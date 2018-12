Lega, Giorgetti: Governi esistono con Fiducia popolo, non mercati

Roma, 8 dic. (LaPresse) - "A quelli che pensano che posano esistere governi solo con la fiducia dei mercati e del parlamento, dico che non esistono governi senza la fiducia del popolo". Così il sottosegretario Giancarlo Giorgetti dal palco della Lega in piazza del Popolo in Roma.

