Lega, Di Maio: Orgoglioso di M5S, noi mai contatti con finanziatori occulti

di dab

Milano, 10 lug. (LaPresse) - "Sto leggendo di audio di petrolieri russi trasferiti alla Lega. Ogni volta che sento questa roba sono sempre più orglioso del Movimento 5 Stelle, perché non abbiamo mai avuto un contatto con finanziatori occulti, petrolieri e altre nazioni per giochi geopolitici sotterranei". Lo dice il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook.

