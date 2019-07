Lega, Di Maio: Non mi frega niente di chi vende Coca cola o vodka

di dab

Milano, 10 lug. (LaPresse) - "Noi abbiamo sempre avuto le risorse da voi, che ci finanziavate con piccole donazioni che abbiamo raccolto, ce le siamo fatte bastare e oggi il Movimento è al governo. A me non frega niente né di chi vende la coca cola né di chi vende la vodka, io sono orogoglioso di essere portavoce del M5S e di portare la vode dei cittadini e dei loro problemi da risolvere al governo". Lo afferma il ministro del Lavoro e capo politico M5S, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook.

