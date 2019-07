Lega, Di Maio: M5S fuori da Senato perché altri dovevano riferire su Russia

di dab

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Ringrazio Conte per essere andato a riferire oggi in Senato sulla Russia, ma credo che fosse un atto non dovuto. Lì ci doveva andare qualcun altro a riferire, così almeno non ne staremmo parlando da settimane di questa storia. È per questo che i nostri senatori hanno voluto segnalare questa assurdità non partecipando alla seduta". Così il vicepremier e capo politico M5S, Liugi Di Maio, in un video su Facebook.

