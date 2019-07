Lega, Di Maio: Bene Salvini in Parlamento, ci mette in condizione di difenderlo

di scp

Milano, 19 lug. (LaPresse) - "Pare che abbia deciso di andarci, è una buona notizia". Così il vicepremier Luigi Di Maio ad 'Agora' su Rai3 sulla decisione di Matteo Salvini di riferire in Parlamento sui presunti fondi russi alla Lega. "Questo ci mette anche nelle condizioni di difenderlo, è come tra amici", ha rimarcato, "se invece di mettermi in condizioni di difenderti mi attacchi è pure un po' ingiusto". Di Maio ha rimarcato di non avere "il minimo sospetto" che la Lega abbia preso dei soldi.

