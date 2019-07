Lega, Di Battista: Salvini impegnato a mentire, difesa ridicola

di ntl

Roma, 15 lug. (LaPresse) - "Da qualche giorno non si sta parlando di Ong. Lo 'show' dell'immigrazione dove tutti - da destra a sinistra - recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fermato. Oltretutto Salvini il bugiardo è impegnato a mentire (la sua difesa sul caso Russia-Savoini è ridicola). Forse è il momento giusto per ricordare a tutti cosa hanno scoperto in Libia qualche giorno fa". Lo scrive su Facebook l'esponente M5s Alessandro Di Battista.

