Lega, coro giovani mentre parla Salvini: Di Maio torna al S.Paolo

di dab

Milano, 14 set. (LaPresse) - "Di Maio torna al San Paolo...". È questo il coro partito a Pontida, durante l'intervento del leader della Lega, Matteo Salvini, all'assemblea dei giovani del Carroccio. L'ex responsabile del Viminale, però, li interrompe dicendo, con toni che non sembrano perentori: "Rispetto per il ministro degli Esteri, non facciamoci riconoscere".

