Lega, Conte: Non conosco Savoini, mai incontrato personalmente

di dab/scp

Milano, 12 lug. (LaPresse) - "Io non conosco Savoini e non l'ho mai incontrato personalmente". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti che gli chiedono un commento sull'inchiesta sui presunti finanziamenti illeciti dalla Russia alla Lega. "Ho visto che ci sono delle foto della cena che la presidenza del Consiglio, quindi il sottoscritto, ha offerto in onore della visita del presidente Putin a Villa Madama, in cui era presente anche Savoini - spiega -. Voglio chiarire che ho fatto fare le dovute verifiche e a quella cena erano stati invitati tutti i partecipanti al Forum Italia-Russia che si era appena concluso nei locali della Farnesina, gestito dal Forum di dialogo Italia-Russia e dall'Ispi", racconta il premier. "Per la responsabilità dei ruoli che ricopriamo, dobbiamo trasparenza ai cittadini", aggiunge.

