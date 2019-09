Lega, Cassazione conferma condanna a Belsito per 'The Family'

di dab/bdr

Milano, 11 set. (LaPresse) - La Cassazione ha confermato la condanna per l'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, nell'ambito del processo per i fondi del Carroccio, meglio conosciuto come inchiesta 'The Family'. All'ex politico era stata comminata una pena (sospesa) di un anno e 8 mesi e 750 euro di multa, per il reato di appropriazione indebita. Lo ha detto l'avvocato Angelo Sammarco, difensore di Belsito, a LaPresse dopo la lettura del dispositivo. (Segue)

