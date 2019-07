Lega, Calenda: Chiederemo commissione speciale inchiesta Ue

di ect

Milano, 17 lug. (LaPresse) - "Chiederemo come gruppo SeD che si costituisca una commissione speciale per valutare le influenze esterne su elezioni europee negli Stati Membri e alla Commissione Europea di identificare iniziative da intraprendere per fronteggiare queste minacce alla democrazia". Così l'eurodeputato Carlo Calenda del Pd su Twitter.

