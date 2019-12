Lega, Bossi: Oggi è il funerale? È il funerale degli altri

di bdr/ect

Milano, 21 dic. (LaPresse) - "Oggi è il funerale della Lega? Col c..., oggi è il funerale degli altri". Lo ha detto il fondatore della Lega Umberto Bossi al congresso straordinario del partito. "La Lega - ha aggiunto - è il partito nazionale dei popoli del Nord e questo ormai tutti li hanno capito". Per Bossi, pero, all'Hotel Da Vinci, dove si sta tenendo il congresso "non ci sono litigi per fortuna, sarebbe un modo per dare soddisfazione agli altri".

