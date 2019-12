Lega, Bossi: Doppio tesseramento? A Salvini lo possiamo concedere

Milano, 21 dic. (LaPresse) - "Se Salvini vuole il doppio tesseramento, lo possiamo concedere". Lo ha detto il fondatore della Lega Umberto Bossi al congresso straordinario del partito in corso a Milano. "Salvini - ha aggiunto Bossi - anche se è il segretario della Lega non può imporci nulla". Per Bossi la clausola del nuovo statuto della Lega, che verra votato all fine del congresso, che prevede la possibilità di prendere sia la tessera della Lega Nord che quella della Lega per Salvini Premier è in realtà "un modo per raccogliere più soldi".

