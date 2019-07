Lega, Borghi: Savoini non ha nessun ruolo ufficiale

di dab/scp

Milano, 12 lug. (LaPresse) - "Savoini aveva questa associazione Italia-Russia quindi era vista come una presenza normale, ma non è una persona della Lega, non è un parlamentare della Lega e non ha nessun ruolo ufficiale". Così il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, a margine dell'assemblea di Abi, rispondendo ai cronisti sui presunti finanziamenti illeciti dalla Russia alla Lega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata