Lega, Borghezio: Sempre vigilato su fondi pubblici, ho dato fastidio

di lrs

Milano, 18 apr. (LaPresse) - "Sono convinto di aver sempre saputo e voluto evitare ogni e qualsiasi 'mala gestio' dei fondi pubblici, avvertendo per tempo i dirigenti che non ritenevo avessero vigilato a sufficienza e l'ho fatto - ovviamente - anche in questi anni al Parlamento europeo. Ho dato sempre fastidio, dentro e fuori dalla Lega. Ne sono consapevole e - consentitemi - estremamente fiero. La nostra battaglia è nelle vostre mani. Vi chiedo pertanto di non mollare mai". Così l'eurodeputato uscente, Mario Borghezio, che si definisce "umile soldato politico leghista", in una lettera inviata ai militanti del Carroccio.

