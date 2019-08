Lega, Bonafede: Io alzo il mio sdere dall'ufficio, Salvini dalla spiaggia

di bdr

Milano, 9 ago. (LaPresse) - "Io quando alzo il mio sedere per andare in Parlamento, lo faccio dal mio ufficio, mentre Salvini lo fa dalla spiaggia". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, commentando le parole del vicepremier e ministro dell'Interno che da Pescara ha esortato i parlamentari a "alzare il c." e dimettersi, per poi poter tornare alle urne.

