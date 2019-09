Lega: 200mila firme nel weekend a sostegno Salvini e contro governo poltrone

di scp

Milano, 23 set. (LaPresse) - Più di 200mila firme per sostenere la Lega e Matteo Salvini "contro il governo delle poltrone, delle tasse e dell'invasione". Sono state raccolte tra sabato e domenica, si apprende da fonti leghiste, sia online che negli oltre 1.500 gazebo organizzati in tutta Italia. Risultati particolarmente significativi sono stati raggiunti in Lombardia (più di 25mila firme nei gazebo), Lazio (oltre 20mila), Veneto (oltre 17mila).

