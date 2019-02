Lega-M5S si astengono: ok mozione Fdi su no a firma Global Compact

di ddn/abf

Roma, 27 feb. (LaPresse) - Via libera dell'aula della Camera alla mozione, per parte separate, presentata da Fratelli d'Italia. Con l'astensione di parte della maggioranza si impegna il governo ad inviare l'esercito a Castel Volturno, alla creazione di hot spot in paesi del Nord Africa e a non sottoscrivere il global compact.

