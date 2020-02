Le Sardine in piazza a Roma: "Abolire i decreti sicurezza"

"Noi non parliamo di cambiare, noi chiediamo di abrogare i decreti Sicurezza, la differenza è sostanziale. Mi rendo che è complicato, è una scelta che i Cinque Stelle hanno fatto e quindi ritrattarla può essere complesso per loro, ma potrebbe forse servirgli per marcare una testimoniare una volontà reale di discontinuità rispetto alla loro alleanza con Salvini e questo potrebbe essere utile a ricostruire qualcosa". Lo ha detto la portavoce delle Sardine calabresi, Jasmine Cristallo, parlando a giornalisti, televisioni e videomaker a margine della manifestazione in piazza Santi Apostoli, a Roma.

