Lazio, Zingaretti: “La nostra regione diventerà una delle più green del Paese”

(LaPresse) - "Abbiamo fatto un passo avanti molto importante verso l'idea di un modello di sostenibilità di una grande regione come il Lazio". Lo ha annunciato il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, che in Regione ha parlato di "Tre grandi scelte. Parte la gara per realizzare, dove c'erano degli inceneritori, uno tra i più grandi impianti per il riuso e il riciclo di materiali, 500mila tonnellate l'anno, per chiudere il ciclo dei rifiuti dentro un'idea di economia circolare. Poi un lavoro sulla Nettunense, ma poi abbiamo progetti per avere circa 6 milioni di metri quadri di nuovo asfalto totalmente realizzato con materiali ecocompatibili".