Lavoro, Tria: Dati testimoniano solidità e tenuta economia italiana

di npf

Roma, 30 apr. (LaPresse) - "I dati comunicati dall'Istat mettono in evidenza il positivo andamento del mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione che scende a marzo al 10,2%. Da segnalare in particolare, oltre all'aumento dei giovani occupati e delle posizioni permanenti, il miglioramento del tasso di occupazione che risale al 58,9%, tornando ai livelli massimi dell'aprile 2008. Numeri che testimoniano la solidità e la tenuta dell'economia italiana". È quanto dichiara il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, in merito ai dati su occupati e disoccupati annunciati oggi dall'Istat.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata