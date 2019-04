Lavoro, rider Bologna a Di Maio: Nessuna fiducia, finora solo promesse

di abf/dab

Roma, 28 apr. (LaPresse) - "Finora il governo non ha mantenuto le promesse, noi non abbiamo fiducia, siamo in ritardo per una legislazione nazionale. Sappiamo che siamo in campagna elettorale, finché non vediamo non crediamo: abbiamo avuto gli ultimi contatti a gennaio". Così a LaPresse Tommaso Falchi, portavoce dei Riders Union Bologna, dopo l'annuncio del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che la norma sui riders è pronta. "Di Maio e Tridico ci avevano fatto promesse mai mantenute. Ci sembra un teatrino a scopo di propaganda in vista delle Europee - aggiunge -. Già stasera, per quanto riguarda i lavoratori Deliveroo, ci sarà un'iniziativa a Bologna, mentre il 1/o maggio scenderemo tutti in piazza come rider contro governo e piattaforme".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata