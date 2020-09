Lavoro, Landini: “I dipendenti pagano tutte le tasse, devono pagarne meno”

“Se c'è qualcuno che sta pagando tutte le tasse in Italia sono i lavoratori dipendenti, il problema è che ne devono pagare meno”. Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'assemblea di Confindustria che si è tenuta all'auditorium Parco della Musica di Roma. “In questo Paese c'è da combattere l'evasione fiscale e non ho sentito dire una parola in merito da Bonomi, mentre credo sia necessario farla diventare una battaglia comune”, ha aggiunto Landini.