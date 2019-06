Lavoro, Di Maio: Trattiamo con Ue flessibilità per ridurre cuneo fiscale

di dab

Milano, 22 giu. (LaPresse) - "Tante altre cose abbiamo in cantiere in vista della prossima legge di Bilancio, un lavoro che stiamo facendo pur affrontando la procedura di infrazione dell'Unione europea e le trattative sulla flessibilità che ci sarà concessa nella manovra per abbassare il cuneo fiscale". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un videomessaggio inviato ai partecipanti del Festival del Lavoro 2019, a Milano. "Spero di rivedervi al prtossimo vostro evento nazionale, in modo tale che in quella occasione si possa finalmente festeggiare un primno abbassamento del cuneo fiscale, in maniera strutturale, per tutti, per le imprese. Perché quello è il mio obiettivo nei prossimi mesi", aggiunge.

