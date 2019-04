Lavoro, Di Maio: Sbloccati ammortizzatori per 60 mila lavoratori

di npf

Roma, 2 apr. (LaPresse) - "Passo passo proviamo a risolvere concretamente i problemi dei lavoratori. Oggi ho firmato il decreto che sblocca le risorse per gli ammortizzatori sociali di 60mila lavoratori nelle 18 aree di crisi complessa in Italia, quasi 800 sono in Sardegna. Una cosa giusta. Avanti così". Lo scrive su Twitter il vicepremier Luigi Di Maio.

