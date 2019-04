Lavoro, Di Maio: Norma rider pronta, sarà in legge salario minimo

di dab

Milano, 28 apr. (LaPresse) - "La norma sui rider è pronta. Sarà inserita nella legge sul salario minimo che è in discussione in questi giorni al Senato". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. "Se potremo, proveremo a farla diventare legge anche prima, inserendola nella fase di conversione del decreto Crescita, ma su questo ci sarà bisogno dell'autorizzazione dei presidenti delle Camere - aggiunge -. Ci avevamo già provato nel decreto reddito di cittadinanza, ma la norma era stata esclusa per estraneità di materia. Inoltre un disegno di legge ad hoc richiederebbe troppo tempo".(Segue)

