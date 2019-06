Lavoro, Di Maio: Fare di più, sbloccheremo 87 mld di investimenti

di dab

Milano, 23 giu. (LaPresse) - "Dobbiamo investire molto di più sul lavoro. Abbiamo 87 miliardi di investimenti bloccati in tutta Italia, lo stiamo mappando e li sbloccheremo, anche l'aiuto dei sindaci che hanno a cuore le loro città". Lo dice il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine di una visita ai 'Misteri' di Campobasso. "Sbloccarli significa nuovi cantieri, nuovo lavoro, strade e scuole più sicure e infrastrutture per regioni che ne hanno un decimo rispetto alle altre, come il Molise", aggiunge.

