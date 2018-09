Lavoro, Di Maio: Entro dicembre nuovo codice, abolire giungla 140 leggi

di lrs/sgl

Milano, 17 set. (LaPresse) - "L'obiettivo qui in Italia semplificare la vita delle imprese. Il progetto di abolire 140 leggi e metterle insieme in un unico codice del lavoro, che consenta a lavoratori e imprenditori di sapere qual è la legge che si applica ai loro problemi, è la mia priorità. Entro dicembre, sarà pronto un codice del lavoro che semplificherà la giungla di 140 leggi in cui ormai non si capisce nulla più". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, dopo l'incontro ad Assolombarda, a Milano.

