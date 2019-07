Lavoro, Di Maio: Dl Dignità e riforme M5S stanno portando loro frutti

di dab

Milano, 31 lug. (LaPresse) - "Il decreto Dignità e tutti gli interventi che hanno fatto in materia di lavoro stnano portando i frutti. Le riforme del M5S stanno portando frutto per gli italiani che cercano lavoro". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, in un video pubblicato sui suoi canali social, commentando i dati di oggi dell'Istat.

