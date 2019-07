Lavoro, Di Maio: Dato su occupazione mai così alto dal 1977

di dab

Milano, 31 lug. (LaPresse) - "Oggi buone notizie sul versante dell'occupazione. Non è mai stata così alta dal 1977, cioè dall'anno in cui si fanno le statistiche in Italia sui posti di lavoro che aumentano". Lo dice il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in un video pubblicato sui suoi canali social, commentando i dati di oggi dell'Istat.

