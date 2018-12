Lavoro, Di Maio: Approvata delega per nuovo Codice unico

di dab/npf

Roma, 12 dic. (LaPresse) - "Abbiamo approvato la delega che creerà un nuovo Codice unico del lavoro. Elimineremo oltre 300 leggi inutili che finiranno in un unico codice". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in un video su Facebook al termine del Cdm, illustrando i punti principali del decreto Semplificazione. "Abbiamo abolito il registro unico del lavoro, un adempimento telematico che avrebbe creato solo problemi a imprenditori e professionisti - aggiunge -. In fase di conversione del decreto, poi, quindi nei prossimi due mesi, entreranno tante altre norme di semplificazione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata