Lavoro, Catalfo: Ci attendiamo una ripresa in autunno

di lrs

Milano, 6 set. (LaPresse) - Per questa stagione autunno-inverno "ci attendiamo una ripresa. I dati già in possesso dal ministero del Lavoro sono positivi, sui seicento mila posti di lavoro persi dagli stagionali e da coloro lavoravano soprattutto all'interno del settore del turismo registriamo una ripresa, abbiamo duecentotrentamila assunzioni in più. I dati di Unioncamere ci dicono che nei mesi di settembre e ottobre sono previste trecentodiecimila assunzioni. Registriamo e andiamo verso una ripresa dei settori produttivi e del lavoro". Così a Sky Tg24 la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata