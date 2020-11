Lavoro, Catalfo: Agevolare dialogo tra le parti per rinnovo contratti

di lca

Milano, 5 nov. (LaPresse) - "Il rinnovo del contratto" dei metalmeccanici "è un accordo tra le parti. Questo è un momento delicato per il Paese e cercherò di agevolare in qualsiasi modo il dialogo tra le rappresentanze dei lavoratori e le aziende in modo che si possa superare questo scoglio che sta bloccando tutto". Così la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ad Agorà su Rai3.

