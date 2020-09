Lavoro, Bonomi: Proposta riforma ammortizzatori, Rdc non funziona

di ntl/abf/dab

Roma, 29 set. (LaPresse) - "Abbiamo inviat a metà luglio a governo e sindacati una proposta dettagliata di riforma degli ammortizzatori sociali, cui finora non abbiamo visto seguito" che "si ispira al varo di vere politiche attive del lavoro, smontando la parte di reddito di cittadinanza non destinata al contrasto della povertà ma in teoria alle politiche per il lavoro che di fatto non funziona". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi nella sua relazione all'assemblea.

