Latte, vescovo Cagliari: Regalatelo ai poveri. Pastori trascurati

di dab

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "Versare il latte in strada non giova a nessuno. La protesta può essere ugualmente forte anche se il prodotto viene regalato a chi ha bisogno". Lo ho detto l'arcivescovo di Cagliari e Presidente della Conferenza episcopale sarda, monsignor Arrigo Miglio, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.

"I pastori - ha aggiunto mons. Miglio - sono troppo spesso trascurati. C'è molta più attenzione verso altri tipi di lavoro. In tutta la filiera del latte i pastori sono l'anello più debole e sono quelli che pagano le spese delle bizzarrie del mercato. I pastori devono essere ascoltati, si deve tenere conto dei costi reali che devono sostenere per produrre il latte".

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata