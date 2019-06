Landini: Per Conte 2019 anno bellissimo? Nessuno se n'è accorto

di abf

Roma, 22 giu. (LaPresse) - "Da qui si chiede di cambiare le politiche del governo. Conte ha detto che il 2019 sarà un anno bellissimo, forse per lui, ma non se n'è accorto nessuno. Corriamo il rischio dell'infrazione e le diseguaglianze aumentano". Così il segretario generale Maurizio Cgil Landini, parlando dal palco di Reggio Calabria per le conclusioni della manifestazione unitaria.

