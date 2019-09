Landini: Impegno governo a incontrarci ancora prima di manovra

di abf

Roma, 18 set. (LaPresse) - "Quello che possiamo cogliere favorevolmente è che prima di arrivare alla definizione della legge di stabilità,prevista per la metà di ottobre, c'è un impegno nelle prossime ore e nei prossimi giorni di definire un calendario sia per avere un altro incontro in cui il governo dovrà dire concretamente quello che vuole fare e sia per attivare una serie di tavoli tematici di approfondimento di una serie di materie come il Mezzogiorno, la questione fiscale, il rinnovo dei contratti nazionali, politiche attive e sicurezza sul Lavoro". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro tra governo e sindacati.

