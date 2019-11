Landini: Chiesto a Conte di convocare Mittal, è momento responsabilità

di dab

Roma, 18 nov. (LaPresse) - "Noi abbiamo chiesto proprio oggi al presidente Conte e al governo di convocare la proprietà e le organizzazioni sndacali, perché Mittal deve revocare il suo provvedimento e discutere al tavolo come si applica l'accordo come è stato firmato". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro al Quirinale con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, per parlare della crisi dell'ex Ilva. "Il governo, per quello che ci riguarda - aggiunge -, deve ripristinare tutte le condizioni legislative che c'erano all'atto dell'accordo. È il momento della responsabilità e credo che sia sotto gli occhi tutti che questo significa dare un futuro al Paese, che vuol dire essere capaci di produrre acciaio senza inquinare e senza perdere un posto di lavoro".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata