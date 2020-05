La No Vax Cunial alla Camera attacca il Quirinale

Fa rumore l'intervento alla camera della dputata No Vax Sara Cunial, ex M5S, ora nel Gruppo Misto, che durante la dichiarazione di voto sul decreto Covid attacca il Preisdente della Repubblica Mattarella, il premier Conte e il filantropo Bill Gates. Cunial parla di "scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente della Repubblica, che è la vera epidemia culturale di questo Paese". Poi su Facebook la precisazione della deputata che spiega: "Parlavo di Napolitano non di Mattarella". Nel suo intervento l'esponete del Gruppo misto ha definito i vaccini "strumenti di riprogrammazione del nostro sistema immunitario", il cui obiettivo è" il controllo totale, il dominio assoluto sugli esseri umani".