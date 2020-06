La ministra Azzolina: "A settembre 2,5 miliardi per le scuole"

(LaPresse) - Altri milioni si aggiungono agli oltre 1,5 miliardi già stanziati per il rilancio della scuola. Un tesoretto da oltre 800 milioni è stato infatti recuperato, perché non speso, e verrà utilizzato come ha annunciato la ministra dell'Istruzione Azzolina: "Quando sono arrivata al ministero ho chiesto di poter vedere i conti e i soldi non spesi. Mi è stato detto che ero il primo ministro a fare questa domanda, nessun altro lo aveva fatta: c'erano 800 milioni di euro del programma operativo nazionale (Pon) del ministero dell'Istruzione non spesi e ora li stiamo spendendo" ha sottolineato la ministra in un'intervista. "Quindi quel miliardo che si cercava in realtà c'era già ma nessuno lo aveva visto. Quindi per settembre abbiamo 2,5 miliardi, perché 1,5 lo avevamo messo nel decreto rilancio e adesso abbiamo un miliardo in piu'" ha precisato Azzolina.

