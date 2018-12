Lega in piazza del Popolo a Roma. Salvini: "Datemi il mandato per trattare con la Ue"

Un minuto di silenzio per la tragedia avvenuta nella discoteca a Corinaldo durante il concerto del rapper Sfera Ebbasta. Si è aperta così la manifestazione della Lega 'Io ci sono' a Roma. Piazza del Popolo, gremita (80mila i partecipanti, secondo gli organizzatori), si è tinta di blu e la folla ha accolto con un applauso il leader del Carroccio con addosso la felpa della polizia. Tante le bandiere e gli striscioni esposti in piazza, su uno si legge: 'L'Italia non è una colonia'. "Questa non è la piazza che ha tempo da perdere in odio e polemiche, questa è una piazza di amore, unione e speranza, lasciamo a qualcun altro l'odio e polemiche", ha detto leader della Lega.

Il pensiero è andato subito alle vittime della strage a Corinaldo, dove sei persone (cinque giovani e una mamma che aveva accompagnato la figlia al concerto) hanno perso la vita nel fuggi fuggi provocato probabilmente da uno spray urticante. "Una festa non può essere una festa se stanotte ragazze e ragazzi che sono andati a divertirsi sono morte. Questa giornata è una giornata di affetto, riflessione e preghiera. Oggi ci stringiamo attorno alle famiglie marchigiane, a quei figli vittime dell'incapacità. A quei figli che non avranno più un minuto di abbraccio. Se verrà accertato che per avidità, per incassare milioni, qualcuno non ha fatto quello che doveva e ha sulla coscienza dei morti, fosse l'ultima cosa che faccio pagherà. Se nel tuo locale invece di far entrare 800 persone ne fatti entrare 2000 vi assicuro che andrà in galera fino all'ultimo dei suoi giorni", ha detto Matteo Salvini. Poi, salito sul palco sulle note di 'Vincerò' tra fumogeni bianchi, rossi e verdi, ha annunciato: "Qui non si devono fare nuove leggi, bisogna rispettare quelle che ci sono. Da ministro italiano assicuro che dal nord al sud chi sbaglia pagherà. Abbiamo cominciato il cammino giusto, se i portavoce di poteri forti sono contro di noi, vuol dire che stiamo facendo le cose giuste per 60milioni di italiani. E non molleremo mai. Bisogna marciare uniti e compatti, cercheranno di dividerci. Marciando uniti e compatti non avremo paura di nessuno".

Rivolgendosi alla folla, il leader leghista ha detto: "Chiedo a voi il mandato di andare a trattare con l'Ue non come ministro ma a nome di 60 milioni di italiani che vogliono lasciare ai loro figli e nipoti un'Italia migliore. Se c'è il vostro mandato non abbiamo paura di niente e di nessuno". E ancora. "Noi daremo nuovo sangue alle vene dell'Europa per garantire i principi fondativi dell'Unione. Se si mette in discussione diritto e dovere di dare occupazione, abolire la legge Fornero, noi diciamo che indietro non torniamo. Chi critica il decreto sicurezza non lo ha letto e ha letto topolino. Questo governo non farà nessuna nuova tassa. Il nostro obiettivo è togliere quelle che ci sono e non inventare di nuove. Se il buon Dio mi dà forza e salute questo governo dura per cinque anni e non per sei mesi - ha continuato Salvini. - Non mi interessano i sondaggi, non farò mai saltare un governo che lavora per un sondaggio. Se prendo un impegno vado fino in fondo".

Sul palco hanno sfilato i ministri leghisti del governo giallo-verde. Il motto è 'dalle parole ai fatti' e su questo sono intervenuti Giulia Bongiorno (PA), Marco Bussetti (Istruzione), Gian Marco Centinaio (Agricoltura e Turismo), Lorenzo Fontana, Erika Stefani (Autonomie) e il Sottosegretario Giancarlo Giorgetti. "Rimettere il crocifisso nella classi durante il periodo natalizio. Non bisogna vergognarsi delle tradizioni, perché senza le tradizioni siamo niente", ha ribadito il ministro dell'Istruzione, Bussetti. "Questo è il governo del buonsenso: sulla legittima difesa, è buon senso dire che chi entra in casa altrui ne accetta le conseguenze, è buonsenso stare con l'aggredito e non con assessore? È buonsenso stare con le donne vittime di violenza?", ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno. Dal palco è intervenuto il ministro per la Famiglia e la disabilità, Lorenzo Fontana: "La prima cosa da fare non è occuparsi dell'immigrazione, ma fare in modo che gli italiani facciano più figl. Abbiamo la nostra tradizione e vogliamo che venga trasmessa: per questo vogliamo che i nostri simboli, i nostri crocifissi siano esposti. Noi non ci vergogniamo della nostra tradizione". Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha osservato: "Abbiamo la responsabilità verso l'Europa, anche nei confronti di quella Europa che non sente la voce che viene dal popolo. Noi saremo protagonisti di un cambiamento storico, di una Europa più democratica, rispettosa dei popoli e delle loro tradizioni. A quelli che pensano che possano esistere governi solo con la fiducia dei mercati e del parlamento, dico che non esistono governi senza la fiducia del popolo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata