La7, a 'diMartedì' torna Giovanni Floris con i protagonisti della politica

Sesta edizione del programma al via. Nella prima puntata si parla del governo Conte bis

Martedì 10 settembre alle ore 21.15 prende il via la nuova stagione di 'diMartedì', il programma di prima serata condotto da Giovanni Floris ogni martedì su La7, giunto alla sesta edizione. Con i protagonisti delle istituzioni, della politica e dell'economia, diMartedì analizzerà le prospettive del nuovo governo guidato da Giuseppe Conte, le strategie dell'inedita maggioranza M5S-Pd e quelle dell'opposizione di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Di questi temi, ma anche di cultura, costume e società, si occuperà la puntata di domani di diMartedì, con le interviste, i confronti, i collegamenti, i servizi di approfondimento, i mini talk, i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira di Gene Gnocchi. In scaletta anche una sorpresa per il pubblico della prima puntata: ad interpretare la sigla del programma, Sixteen tons, il grande trombettista e jazzista italiano Fabrizio Bosso.



