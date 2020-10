L. elettorale, Zingaretti: Soglia 5%? Non ci sono margini discussione

Milano, 1 ott. (LaPresse) - Per la legge elettorale "io credo che la soglia del 5% sia non discutibile. Per un problema molto semplice: il 5% non è messo a casa, è figlio di un giusto compromesso politico tra una legge proporzionale con forti correttivi di carattere maggioritario. Non è un numero figlio della casualità ma figlio di un confronto politico molto serrato. Per il Pd è una delle condizioni per poter andare avanti, non vedo che su questo ci siano margini di discussione". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa.

