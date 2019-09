L.elettorale, Zingaretti: Ancora nessuna decisione, giusto rifletterci

di mbb/dab

Roma, 11 set. (LaPresse) - "Questa è una grande questione e ci sarà tempo per discuterne, ma non c'è nessuna decisione presa". Così, sulla legge elettorale, il segretario dem Nicola Zingaretti, ospite della puntata di 'Porta a Porta' in onda stasera. Le riflessioni da parte di Veltroni e Prodi "sono molto condivisibili, dovremmo discuterne con grande attenzione", ha aggiunto Zingaretti. Al riguardo "non ho la soluzione finale, ma trovo saggio che di fronte al disegno sul taglio dei parlamentari, si apra una riflessione sulla legge elettorale".

