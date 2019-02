L.elettorale, via libera Senato a ddl collegi, passa a Camera

di npf

Roma, 19 feb. (LaPresse) - Via libera dall'Aula del Senato con 136 voti favorevoli, 101 contrari e nessun astenuto al disegno di legge sui Collegi. Il testo, che modifica in parte le regole elettorali per le Camere per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. Il ddl passa alla Camera.

