L.elettorale, Salvini: Quesito referendum pronto, puntiamo a 5 mln firme

di dab/vln

Milano, 14 set. (LaPresse) - "Il quesito è già pronto". Lo dice Matteo Salvini all'assemblea degli amministratori locali della Lega e del centrodestra, dopo aver lanciato la proposta di un referendum popolare per una legge elettorale in senso maggioritario. Il leader del Carroccio punta "a ottenere 5 milioni di firme". In questo modo "chi vince governa, chi perde fa opposizione. Solo in Italia accade il contrario, per chi si chiama Partito democratico", spiega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata