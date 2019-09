L.elettorale, Salvini: Depositare referendum e firme entro settembre

di dab/scp

Milano, 14 set. (LaPresse) - "Se siete d'accordo, da lunedì ci impegneremo per depositare entro settembre a Roma una proposta di una legge elettorale in senso pienamente maggioritario". Lo chiede il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando all'assemblea degli amministratori locali del centrodestra e del Carroccio a Milano, che per alzata di mano approvano la proposta a larga maggioranza.

