L.elettorale, Renzi: Noi per maggioritario, se altri per proporzionale discutiamone

di dab/egr

Roma, 4 ago. (LaPresse) - "Noi siamo sempre stati a favore del maggioritario, sapere la sera delle elezioni chi ha vinto e chi ha perso. Quindi, noi siamo per il maggioritario, per la legge elettorale dei sindaci, se altri vogliono il proporzionale discutiamo. L'importante è che la priorità siano i posti di lavoro e chi, a casa, non ce la fa". Lo dice il leader di Italia viva, Matteo Renzi, al Tg1.

