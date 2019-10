L.elettorale, Renzi: Aborro proporzionale. Maggioritario? Dov'erano a referendum?

di npf/dab

Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Se vai sul proporzionale, che io aborro, sei costretto a fare una battaglia tua e poi gli accordi in Parlamento. Se scegli il maggioritario serve un sistema elettorale degno di questo nome. Oh ragazzi ma tutti quelli che ora vogliono il proporzionale, dov'erano il 4 dicembre. Salvini vuole il maggioritario. La prossima volta voti nell'interesse del Paese". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi intervenendo al 'Festival delle città', in corso a Roma.

