L.elettorale, Renzi: 5% non è un problema, noi andremo a doppia cifra

di scp

Milano, 17 gen. (LaPresse) - "Non è un problema il 5%, noi andremo a doppia cifra, ma nei prossimi anni tornerà la questione di una grande riforma". Così il leader di Italia viva Matteo Renzi a Circo Massimo su Radio Capital a proposito della legge elettorale. "Coi sondaggi l'area riformista che guarda meno a sinistra già oggi è al 10%", afferma, "a me va bene tutto, non sono appassionato, perchè tanto da sola nessuna proposta di legge elettorale basta", "l'unica è il ballottaggio con una sola camera".

