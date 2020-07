L.elettorale, Meloni: Sinistra tira fregatura a italiani, scandalosi

di ddn

Roma, 6 lug. (LaPresse) - "Purtroppo ci servono ancora 5 punti per poter governare come vogliamo nonostante la fregatura che la sinistra sta per tirare agli italiani: approvare una legge elettorale i primi giorni di agosto, sperando che gli italiani stiano al mare e non si accorgano che stanno consegnando l'Italia alla palude della prima Repubblica". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, intervistata a Quarta Repubblica. "Queste persone si vogliono assumere la responsabilità , pur di non far vincere le elezioni ai loro avversari, di cambiare la legge elettorale ogni due anni e garantirsi i voti per mantenersi sulla poltrona. Una cosa scandalosa e irresponsabile", aggiunge.

